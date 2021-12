Batteria va in cortocircuito: ufficio postale invaso dal fumo

SAN DONACI – Invaso dal fumo in pieno giorno l’ufficio postale di San Donaci. E’ accaduto stamattina (giovedì 9 dicembre), mentre gli sportelli erano in piena attività. Dipendenti e utenti si sono subito messi in salvo all’esterno. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Quello che fortunatamente si è rivelato solo un principio di incendio è stato causato dal cortocircuito di una batteria di mantenimento degli apparati elettronici. I pompieri hanno staccato la corrente elettrica e messo la zona in sicurezza. Con un motoventilatore si sta bonificando l’aria dal fumo sprigionato dal cortocircuito e dall’estintore a polvere utilizzato prima del nostro arrivo. L’ufficio resterà chiuso per tutta la giornata odierna. Fortunatamente nessun ferito.