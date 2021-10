Covid in Puglia, prosegue il lento arretramento della pandemia

Continuano a calare i numeri degli attuali positivi e dei pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali. Zero decessi

Prosegue, seppur lentamente, l'arretramento della pandemia da Covid in Puglia. Stando ai dati diramati oggi (giovedì 7 ottobre 2021) dalla Regione, in Puglia ci sono 2.450 persone positive al Covid. Ieri erano 2.499, si registra quindi un ulteriore calo. Sono invece 146 i pazienti ricoverati in area non crtica negli ospedali pugliesi, 19 quelli in terapia intensiva. Ieri i dati parlavano di 150 pazienti in area non critica e 18 in terapia intensiva, in tutta la regione. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 3 pazienti in Pneumologia e 2 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 3 pazienti.

Passando poi ai dati del bollettino quotidiano, oggi si registrano 94 nuovi casi positivi e 12.982 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Fortunatamente non si registra alcun decesso. Di seguito, i nuovi positivi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 25; provincia di Bat: 4; provincia di Brindisi: 8; provincia di Foggia: 22; provincia di Lecce: 18; provincia di Taranto: 15; residenti fuori regione: 2; provincia in definizione: 0.

Per quanto riguarda i dati complessivi dall'inizio della pandemia, in Puglia i casi totali sono 269.465, a fronte di 3.766.644 di test eseguiti. Le persone guarite sono 260.218, mentre quelle decedute sono 6.797. Di seguito, i casi totali per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 98.857; provincia di Bat: 28.204; provincia di Brindisi: 21.370; provincia di Foggia: 47.390; provincia di Lecce: 31.287; provincia di Taranto: 40.892; residenti fuori regione: 993; provincia in definizione: 472.