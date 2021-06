Covo di serpenti nel cimitero di Cellino San Marco: paura tra i frequentatori

CELLINO SAN MARCO - Covo di serpenti nel cimitero di Cellino San Marco. La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi da alcuni cittadini. Da quanto raccontano, ce n’erano almeno una decina, forse quindici. Il punto è nei pressi del pozzo che si trova tra le cappelle San Marco, Sacramento e Del Carmine. Qualcuno è riuscito anche a fotografarli, a debita distanza.

Da quanto si apprende già una quindicina di giorni fa un cittadino aveva segnalato la presenza di questi rettili al custode ma nulla è stato fatto. Oggi chi è andato al cimitero si è imbattuto in un vero e proprio covo. Se si tratta di specie pericolose o meno non è dato sapere, certo è che non è stato un bell’incontro specie se si considera il fatto che si tratta del cimitero. Un luogo sacro dove certo non ti aspetti la presenza di serpenti. Da quanto segnalano i cittadini e come già raccontato in altri articoli, il cimitero di Cellino San Marco sembra essere stato completamente dimenticato dall’amministrazione. In passato si sono verificati furti, danneggiamenti molte segnalazioni hanno anche riguardato la mancanza di pulizia. Adesso ci mancavano i serpenti.