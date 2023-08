Crea scompiglio sul treno, accompagnato in ospedale per consulto psichiatrico

BRINDISI - Un giovane nigeriano, per motivi da accertare, avrebbe creato scompiglio mentre si trovava dentro ad un treno in sosta sui binari. È quanto accaduto questa mattina (4 agosto) nella stazione di Brindisi.

Ad intervenire, per ripristinare l'ordine, ci ha pensato la polizia ferroviaria supportata dai colleghi delle volanti, giunti appositamente sul posto.

Da quanto emerso, secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe anche morso ad un dito un agente ferroviario. Fortunatamente, non sembrerebbero esserci stati gravi conseguenza sanitarie.

Il giovane è stato poi accompagnato in ospedale per un consulto psichiatrico e non è escluso che venga ricoverato in quello stesso reparto.