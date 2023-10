Crediti del mutuo cartolarizzati: il giudice dà ragione a un libero professionista

BRINDISI - Una procedura esecutiva estinta, nonostante alcune rate del mutuo non saldate, grazie alla mancata esibizione di un documento importante al giudice. In seguito alla crisi economica scaturita dalla pandemia da Covid-19, un libero professionista del Brindisino - assistito dall'avvocato Giuseppe D'Ippolito - si è attardato nel pagamento delle rate del mutuo contratto in precedenza con la banca. L'istituto di credito, dopo alcuni bonari tentativi di recuperare le rate arretrate, ha deciso di optare per la cessione dei crediti, ai sensi della legge numero 130/99. Ha così ceduto in blocco il proprio credito a una società di cartolarizzazione che, in seguito, ha avviato una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Brindisi per recuperare il credito.

Non solo, il libero professionista protagonista della vicenda qui raccontata si è visto pignorare l'abitazione. Nel frattempo, l'avvocato D'Ippolito ha interposto opposizione nell'esecuzione. Ha presentato diverse eccezioni, una su tutte: il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla sedicente cessionaria. Il termine "sedicente" non è usato a caso: senza quel documento, come può dimostrare di essere titolare del credito? Infatti, ritenuta fondata l'eccezione, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brindisi, Stefano Sales, ha ordinato alla società di esibire il contratto di cessione, documento imprescindibile per dar prova di essere divenuta effettiva titolare del credito azionato. Nonostante ciò, la società non ha esibito alcun contratto e, pertanto, il giudice ha dichiarato estinta la procedura esecutiva con conseguente liberazione dell'immobile pignorato.