Crepe nei muri, a rischio incolumità dei bambini: chiuso asilo nido Santa Chiara

BRINDISI - Il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura dell’asilo nido “Santa Chiara”, in via Peschiera. Il provvedimento si è reso necessario per la presenza di lesioni alla struttura: dopo un attento sopralluogo dei tecnici, si sono riscontrate crepe che necessitano di ulteriori approfondimenti. Le famiglie, sono 48, nella stessa mattinata sono state chiamate per ritirare i bambini da scuola.

“Abbiamo ritenuto necessario chiudere l’asilo nido perchè la priorità è la sicurezza di bambini e operatori. La scuola resterà chiusa finchè non avremo la certezza che è un luogo sicuro. Qualora ci fosse la necessità di fare dei lavori, ci adopereremo per realizzarli il prima possibile”, lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi che si è immediatamente recato sul posto, insieme all’assessore ai Servizi sociali Isabella Lettori, per incontrare genitori e operatori.

“Nel frattempo stiamo già provvedendo con gli uffici comunali e la cooperativa Gialla a riorganizzare il servizio. In queste ore troveremo la soluzione per garantire ai bambini continuità; stiamo pensando a come suddividerli nelle altre strutture. Daremo alle famiglie risposte al più presto”, conclude l’assessore Lettori.