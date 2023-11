Criminalità a San Pietro: "Non abbiate paura e non chinate la testa di fronte al malavitoso di turno"

SAN PIETRO VERNOTICO - Un minorenne arrestato dai carabinieri perchè sorpreso mentre stava piazzando una bomba davanti a un bar. Attentati dinamitardi ai danni attività commerciali. Nel mirino negozio di alimentari e altri bar. Un altro minorenne arrestato perchè trovato con armi, candelotti e droga. Attentato incendiario ai danni di una pasticceria e qualche mese addietro un ragazzino (poi arrestato) ha esibito un kalashnikov all'esterno di un locale frequentato da giovanissimi. Ma anche incendi di auto sospetti. La criminalità alza il tiro a San Pietro Vernotico e la locale associazione Antiracket “Sviluppo e Legalità" teme un ritorno al passato. Agli anni bui, a quelli in cui la malavita decretava le sorti dell'economia seminando terrore tra cittadini e commercianti. Che cosa sta succedendo a San Pietro Vernotico? Tutti gli episodi criminali verificatisi nell'ultimo anno, ed altri purtroppo non resi noti, sono collegati? I carabinieri sono a lavoro per fare chiarezza e dare risposte al territorio e ristabilire la sicurezza pubblica, intanto l'associazione Antiracket invita i cittadini a denunciare, a collaborare, a non farsi intimidire. Di seguito la nota.

Siamo tornati al tempo delle bombe? Speriamo di no! Comunque i recenti gravi fatti accaduti fanno pensare al disegno di una organizzazione malavitosa e non a singoli fatti isolati. Noi pensiamo che occorra subito mobilitarsi insieme ai cittadini ed alle Istituzioni, per scongiurare un pericolosissimo ritorno al passato. Crediamo che i risultati sin qui ottenuti dall’operato degli uomini della locale Stazione dei Carabinieri, debbano infondere fiducia ai cittadini ed agli operatori economici che vogliono e debbono battersi contro la criminalità. Pertanto invitiamo tutti i cittadini onesti a collaborare con le Forze dell'Ordine per non ritornare ai tempi bui degli anni 80 e 90, quando in questo paese dominava la sacra corona unita.

L' Associazione Antiracket "Sviluppo e Legalità" di San Pietro Vernotico è pronta ad affiancare e supportare, come ha sempre fatto, tutti coloro che denunciano alla Magistratura e alle Forze dell’ordine, i fatti criminosi ed i loro esecutori. Il nostro forte appello, è quello di non avere paura e di non chinare la testa di fronte al malavitoso di turno, ma fare la propria parte nell'interesse della nostra Comunità che proprio in questo momento ha bisogno più che mai di far rinascere l'economia, che è stata stroncata proprio dalla criminalità organizzata in un recente passato.