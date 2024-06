G7, Siulp: "Criticità nella sistemazione alloggiativa delle forze dell'ordine"

BRINDISI - Il Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia) segnala delle criticità nell’accoglienza dei colleghi che nei giorni del G7 alloggeranno nella nave da crociera “Mykonos Magic”, che fino al 18 giugno stazionerà davanti alla banchina di Sant’Apollinare, nel porto interno. La caserma galleggiante ospiterà circa 2600 persone, fra poliziotti, carabinieri e finanzieri. Saranno tutti impiegati nei dispositivi di sicurezza che accompagneranno il vertice.

“Questa organizzazione sindacale – afferma il segretario generale provinciale del Siulp, Massimo Cesario - si è attivata fin da subito ed è presente, al massimo livello, per concorrere ed essere parte attiva nella soluzione, anche in tempo reale, delle diverse criticità che si stanno incontrando e che si potranno verificare, sia sotto l’aspetto logistico che tecnico”.

“Tale impegno – prosegue Cesario - ha tra gli obbiettivi prioritari, quelli di rendere quanto più accogliente e confortevole la permanenza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato aggregati, in modo da permettere loro l’espletamento del servizio con la consueta professionalità e al massimo livello, come di consueto e cosi come richiede tale evento globale”.

Nella giornata di ieri, il Siulp “ha avuto diverse interlocuzioni con i referenti della questura di Brindisi, per segnalare e trovare le soluzioni a diverse criticità inerenti la sistemazione alloggiativa dei colleghi giunti a Brindisi”.

“Si fa presente – conclude Cesario - che presso la sede della segreteria Siulp di Brindisi, durante tutto il periodo relativo al G7, sarà presente il segretario nazionale Silvano Filippi, il quale sarà a disposizione per garantire l’interlocuzione a livello centrale e rendere più veloce e agevole la soluzione delle problematiche che si potranno verificare in questo particolare periodo. Come sempre il Siulp vigilerà su tutto l'avvenimento per altre eventuali criticità che si dovessero verificare durante l'evento".

