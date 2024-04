Scoppia la stufa a gas e crolla il solaio: muore un pensionato di 66 anni

CAROVIGNO - Il solaio di un appartamento in via Salvatore Di Giacomo a Carovigno è crollato a causa dell'esplosione di una stufa con bombola a gas. Una persona è stata trovata sotto le macerie priva di vita. Si tratta di Cosimo Guarini, pensionato di 66 anni, classe 1958.

È quanto accaduto oggi (24 aprile) in prima mattinata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con due squadre provenienti da Ostuni e Brindisi, il 118, i carabinieri e la polizia locale. L'abitazione monopiano è stata completamente sventrata. La strada era disseminata di detriti. Tra questi anche la porta dell'abitazione, sbalzata di diversi metri. Fortunatamente i residenti degli appartamenti adiacenti non hanno riportato ferite. Lo spavento è stato enorme. "Il boato - racconta una donna residente a pochi metri di distanza - è stato terribile. Ho subito temuto per la mia abitazione".

Anche il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, si è recato sul posto in cui è accaduto il fatto. "Con gli operatori della partecipata stiamo già provvedendo alla messa in sicurezza dell'abitazione, dell'area e della strada, delimitandola con orsogril e transenne" ha affermato il primo cittadino.

Guarini viene destritto dai vicini come una persona tranquilla e riservata. Non aveva figli. Viveva da solo da quando, circa un anno fa, gli era morta la madre. Aveva due fratelli e una sorella, residente in Germania, che lo andavano spesso a trovare. Dopo l'estrazione dalle macerie, la salma è stata trasportata presso il cimitero di Carovigno, dove è a disposizione del pm di turno del tribunale di Brindisi. Da capire se sarà disposta l'autopsia.

Ultimo aggiornamento ore 14:53 (salma sotto sequestro)

