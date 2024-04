Scoppia la stufa a gas e crolla il solaio: muore un pensionato di 66 anni

CAROVIGNO - Il solaio di un appartamento in via Salvatore Di Giacomo a Carovigno è crollato a causa dell'esplosione di una stufa con bombola a gas. Una persona è stata trovata sotto le macerie priva di vita. Si tratta di Cosimo Guarini, pensionato di 66 anni, classe 1958. L'uomo non era spostato ma aveva dei fratelli che si prendevano cura di lui. Persona tranquilla e riservata, viveva da sempre a Carovigno.

È quanto accaduto oggi (24 aprile) in prima mattinata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con due squadre provenienti da Ostuni e Brindisi, il 118, i carabinieri e la polizia locale. L'abitazione monopiano è stata completamente sventrata. La strada era disseminata di detriti. Tra questi anche la porta dell'abitazione, sbalzata di diversi metri. Fortunatamente i residenti degli appartamenti adiacenti non hanno riportato ferite. Lo spavento è stato enorme. "Il boato - racconta una donna residente a pochi metri di distanza - è stato terribile. Ho subito temuto per la mia abitazione".

Anche il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, si è recato sul posto in cui è accaduto il fatto. "Con gli operatori della partecipata stiamo già provvedendo alla messa in sicurezza dell'abitazione, dell'area e della strada, delimitandola con orsogril e transenne" ha affermato il primo cittadino.

Ultimo aggiornamento ore 9:09 (informazioni sulla dinamica e sulla persona deceduta).

