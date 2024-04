Crollo del capannone a San Michele: archiviata la posizione di alcuni indagati

BRINDISI - Il 26 gennaio 2021 crollò un capannone in contrada Ajeni, agro di San Michele Salentino: perse purtroppo la vita Franco Mastrovito. Mentre il 18 giugno 2024 comincerà il processo per quattro imputati più una società, la gip del tribunale di Brindisi Vilma Gilli ha archiviato un secondo filone. Chiuse le indagini, su richiesta del pm Alfredo Manca, nei confronti di sette persone e due società dunque. La procura di Brindisi ha escluso qualsivoglia responsabilità penale nei confronti di Andrea Turrisi (il committente dei lavori), Francesco Laveneziana, Claudio Caponegro, Gianfilippo Listrani, Pasquale Delgrado, Cosimo Argentieri e Giuseppe Moschettieri. Stesso discorso per quanto riguarda due società: la Prefabbricati Pugliesi srl e la Colabeton spa. Il 23 aprile 2024 la giudice Gilli ha depositato in cancelleria la relativa ordinanza di archiviazione.

L'indagine principale e i quattro imputati

Diverso il discorso che riguarda l'imprenditore Massimo Ferrarese (62enne di Francavilla Fontana), Domenico Padula (51enne di Francavilla Fontana), Stefano Barletta (59enne di San Michele Salentino) e Giuseppe Mazzotta (61enne di Novoli, nel Leccese): durante l'udienza del 18 maggio 2023, il pm titolare dell'inchiesta, Alfredo Manca della Procura di Brindisi, aveva chiesto in aula il rinvio a giudizio delle quattro persone più la società Padula Service srl. Sempre durante quell'udienza, la famiglia di Mastrovito, assistita dall'avvocato Donato Musa, aveva chiesto di costituirsi parte civile. Il gup, Stefania De Angelis del Tribunale di Brindisi, aveva accolto questa seconda richiesta. Poi, il 21 dicembre 2023 è stato disposto il rinvio a giudizio per i quattro imputati e la società. Devono rispondere di omicidio colposo (la morte di Mastrovito) e lesioni personali, sempre colpose. La società di un illecito amministrativo.

Quel "collarino" mancante

Gli imputati, ciascuno nella propria veste, avrebbero cagionato con comportamenti o omissioni la morte di Mastrovito, stando all'impianto accusatorio (ricostruito in questo articolo). Un nodo centrale è quello del "collarino" mancante. Sarebbe il collegamento "tra il pilastro posto in angolo sul prospetto est, in adiacenza al corpo di fabbrica già esistente e operante della ditta 'Autopro' (la concessionaria, ndr), e il plinto sottostante, così come previsto in maniera specifica e chiara nei grafici progettuali, rendendo di fatto il pilastro scollegato dalla fondazione e appoggiato solo per gravità sulla stessa, quindi totalmente instabile". Il 26 gennaio 2021, durante i lavori, aveva ceduto un'area pari a 112 metri quadri, il quarto impalcato, che rovinò sul terzo impalcato. Come in un effetto domino, il tutto precipitò al piano terra, dove si trovavano cinque lavoratori, tra i quali Mastrovito. La prima udienza del procedimento principale si terrà il 18 giugno 2024, presso il Tribunale di Brindisi, giudice monocratico: Leonardo Convertini.