Crollo palazzina a Matera: tra i soccorritori anche vigili del fuoco di Brindisi

BRINDISI - Anche un modulo Usar Light (Urban search and rescu) di Brindisi tra i soccorritori che stanno operando dal pomeriggio di ieri, lunedì 31 luglio, in via Beccaria a Matera, dove attorno alle 13 è crollata una palazzina di tre piani interessata da lavori i di ristrutturazione. Al momento del crollo gli operai erano in pausa pranzo ma si temeva la presenza di un uomo sotto le macerie. Ipotesi che fino a questo momento si è rivelata infondata. Le ricerche continuano, i pompieri brindisini unitamente ai colleghi della Basilicata e di altre regioni hanno lavorato per tutta la notte. In mattinata è previsto il rientro a Brindisi.

Le squadre Usar del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco affrontano operazioni di soccorso in eventi che riguardano terremoti, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici con un adeguato livello di sicurezza e con metodologie altamente evolute concernenti soprattutto la valutazione dei rischi associati, le tecniche di localizzazione e le attività di estricazione delle vittime. I vigili utilizzano equipaggiamenti e attrezzature speciali per la ricerca e il soccorso, quali geofoni, robot, termocamere, search-cam, e devono essere inoltre addestrati a fornire immediatamente il supporto vitale di Base (Bls).

Il team Usar è tipicamente costituito da: management; esperti strutturisti; unità cinofile; addetti attrezzature tecnologiche; addetti sanitario; addetti alla penetrazione in maceria ed estricazione vittime; specialisti Hazmat (gestione sostanze pericolose) e supporto Tas (Topografia applicata al soccorso)