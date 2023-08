Due cugini 17enne pestati dal branco vicino al "Cesare Braico": indagano i carabinieri

BRINDISI – Due cugini di 17 anni sono le vittime di un brutale pestaggio avvenuto intorno alle ore 21.30 di ieri (mercoledì 23 agosto) nei pressi della fermata dell’autobus situata in via Appia, di fronte al parco Cesare Braico. I due erano in attesa del bus per rientrare a casa. Uno dei due, purtroppo, da quanto appreso, negli ultimi mesi aveva già subito atti di bullismo.

A un certo punto si sono avvicinati quattro ragazzi. Almeno due di questi avrebbero picchiato con calci e pugni i cugini. Alcuni dipendenti del supermercato ubicato di fronte all’ingresso del parco sono intervenuti in aiuto elle vittime e hanno allertato i soccorritori. Sul posto si sono recate un paio di ambulanze con personale del 118 e i carabinieri della locale compagnia. Entrambi i 17enne sono stati trasportati in codice arancione presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Uno dei due è stato dimesso dopo alcune ore. Più gravi le condizioni dell’altro, che a breve sarà trasferito presso l’ospedale di Bari a causa dei traumi subiti al volto. I militari sono al lavoro per identificare i responsabili dell’aggressione. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere della zona.

Quello delle aggressioni da parte di branchi di bulli è purtroppo un problema che si è già manifestato in passato per le vie di Brindisi. Basti ricordare il pestaggio subito nell'estate 2022 da due ragazzini che passeggiavano in via Appia. Si tratta di episodi di inaudita e insensata violenza.