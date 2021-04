Danneggia auto di un giovane a colpi di martello: denunciato

BRINDISI - I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo, per danneggiamento. In particolare, nella mattinata del 25 aprile scorso, sulla pubblica via, l’uomo, mediante l’utilizzo di un martello, ha danneggiato il lunotto e i fanali posteriori di un veicolo di un 24enne del luogo, verosimilmente a causa di dissidi tra privati.