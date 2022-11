Rompono vetrate della scuola, il sindaco: "Ripagheranno loro i danni"

TORRE SANTA SUSANNA – “Ripagheranno il danno”. Lo assicura il sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno, a proposito del gruppo di giovani vandali che nei giorni scorsi avrebbe danneggiato le vetrate della scuola primaria Gregorio Missere, situata in via Oria, a Torre. I presunti responsabili del danneggiamento sono stati individuati dai carabinieri. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino.

“Pochi giorni or sono - si legge in una nota del sindaco Saccomanno _ dopo l’ennesimo atto di vandalismo contro le vetrate della scuola Gregorio Missere ho chiesto aiuto con una lettera al comandante dei carabinieri della locale stazione luogotenente Corrado Memmi”.

“L’aiuto è arrivato come sempre - prosegue Saccomanno - e come richiesto. I vandali in erba e un maggiorenne capo branco sono stati individuati. Ripagheranno il danno e non mi aspetto né desidero brutte sanzioni, ma voglio comprendano che i beni pubblici vanno rispettati e curati”. “Grazie ancora ai nostri carabinieri – conclude Saccomanno - che come abbiamo ricordato il 4 novembre sono riferimento di sicurezza per tutti i cittadini. A nome di tutta la popolazione ancora grazie”.