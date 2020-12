Danni a tubo del gas durante scavi: intervengono i vigili del fuoco

SAN PIETRO VERNOTICO - Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, martedì 1 dicembre, in via Turati a San Pietro Vernotico dove durante lavori per la linea di Media Tensione eseguiti dalla ditta "Albacam Thecnology" per conto di Enel, è stato danneggiato un tubo del gas. L'incidente ha provocato una perdita che ha preoccupato i residenti e gli stessi operai. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza il tubo danneggiato in attesa dell'arrivo dei tecnici "Due I Rete Gas" che hanno completato l'intervento. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale e lo stesso comandante Emanuele Sergio che ha presidiato la zona per tutta la durata delle operazioni.

