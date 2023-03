“Daspo Willy” per i due giovani che pestarono brutalmente un minorenne

BRINDISI - Dopo la denuncia arriva anche il "Daspo Willy" della durata di un anno. "Dvieto di accesso e di stazionamento nel luogo dell’aggressione e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi ivi insistenti per il periodo previsto" per i due 19enni che nella tarda serata del 22 ottobre scorso pestarono a sangue un 17enne di Sava (Ta) tra piazza Dante e piazza Umberto Primo a Francavilla Fontana mandandolo in ospedale con prognosi riservata.

Il provvedimento è stato emesso dal questore di Brindisi Annino Gargano. "In conseguenza dei successivi accertamenti espletati dalla Divisione Anticrimine della Questura di Brindisi, nell’ambito dell’attività istruttoria amministrativa effettuata nel quadro normativo della Legge n.14/17 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che, elenca determinate "misure a tutela del decoro di particolari luoghi” e ne definisce il contorno sanzionatorio di specifica competenza del Questore) è stato quindi emesso il provvedimento di “Daspo Willy” che impone ai due denunciati il divieto di accesso e di stazionamento nel luogo dell’aggressione e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi ivi insistenti per il periodo previsto". Si legge in una nota della Questura.