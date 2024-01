Monito sulle carceri: "Preoccupante condizione di sovraffollamento a Brindisi e Lecce"

BRINDISI – “Negli istituti di pena di Lecce e Brindisi si sta vivendo una preoccupante condizione di sovraffollamento”. La situazione è tutt’altro che rosea nelle carceri di Brindisi e Lecce. Una realtà ormai consolidata viene ulteriormente cristallizzata nella relazione letta oggi (sabato 27 gennaio) dal presidente della Corte d’appello di Lecce, Roberto Carrelli Palombi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Insediatosi lo scorso dicembre al posto di Lanfranco Vetrone, Carelli Palombi, ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel 2023 presso i tribunali di Brindisi, Lecce e Taranto, dedicando un capitolo anche ai penitenziari dei tre capoluoghi.

Il problema del sovraffollamento

A Borgo San Nicola, fra l'1 luglio 2022 e il 30 giugno 2023, si è registrata una presenza media giornaliera di 1.102 detenuti: cinque in meno rispetto allo stesso arco temporale del 2021-22, ma comunque oltre la capienza tollerabile di 1.100 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 798, Per quanto riguarda il carcere di via Apia, fra l’1 luglio 2022 e il 30 giugno 2023 si è registrata una presenza media giornaliera di 190 detenuti: cinque in meno allo stesso arco temporale del 2021-22. Ma la situazione è ancora critica, se si considera che si è ben oltre la capienza tollerabile di 173 unità, a fronte di una capienza regolamentare di 120 unità.

Se si fa il cumulo con i numeri registrati nel carcere di Lecce (nel 2022-23 presenza media giornaliera pari a 1.102, rispetto a una capienza tollerabile di 1.107 e a una capienza regolamentare di 798), “negli ultimi due anni la presenza media giornaliera negli istituti di Lecce e di Brindisi - scrive Carelli Palombi - è stata sempre superiore alla capienza sia regolamentare che tollerabile; invece, la presenza media nella Rems di Carovigno è stata sempre inferiore a quella regolamentare”. Sempre nel medesimo arco temporale di riferimento (7 luglio – 30 giugno), nel 2022-23 vi è stato un decesso a Brindisi, mentre non si sono registrati suicidi (nel 2021-22, invece, nessun decesso e un suicidio). A Lecce, cinque decessi e due suicidi.

I detenuti con tossicodipendenza

Altro fenomeno preoccupante è quello della tossicodipendenza nella popolazione carceraria. Fino al 30 giugno 2023, la casa circondariale di Brindisi ospitava 39 detenuti con dipendenze, rispetto ai 580 di Lecce. Per quanto riguarda Brindisi, si tratta di dati consistenti ma comunque in calo rispetto al biennio precedente, quando nel carcere di via Appia si trovavano rispettivamente 47 (nel 2021) e 43 (nel 2022) soggetti con dipendenze. A Lecce invece il trend è in crescita, se si considera che al 30 giugno 2022, erano 450 i detenuti con dipendenze presenti, mentre all'1 luglio 2021 erano 370.

Se si considera il dato complessivo dei due istituti di pena, “emerge chiaramente che negli ultimi due anni - si legge nella relazione - è progressivamente aumentato il numero complessivo delle persone detenute che presentano dipendenze, tanto da rappresentare una percentuale molto elevata (il 37,38 percento alla data del 30.6.22; il 47,33 percento alla data del 30.6.23) dell’intera popolazione ristretta negli Istituti di Lecce e Brindisi; ciò impone alla Regione ed alle Asl di assicurare in detti Istituti penitenziari prestazioni efficaci, continuative e adeguate ai bisogni effettivi delle persone in vinculis”.

La presenza di stranieri

Carelli Palombi reputa “significativo” anche il dato statistico relativo al numero di detenuti nei penitenziari di Brindisi e Lecce con cittadinanza straniera. Al 30 giugno 2023 erano complessivamente 183: 19 a Brindisi, 164 a Lecce. L’anno precedente erano 217: 21 a Brindisi, 196 a Lecce. Nel 2021 erano 214: 24 a Brindisi, 190 a Lecce.

A tal proposito il presidente della Corte d’appello invita l’amministrazione penitenziaria a “realizzare peculiari e specifiche iniziative trattamentali come, ad esempio, i servizi di mediazione culturale e di traduzione multilingue della normativa sull’ordinamento penitenziario e del regolamento interno”. Importante inoltre “l’attivazione di specifici corsi scolastici per stranieri, la disponibilità di traduttori, la ricerca di enti e organismi (anche di volontariato) disponibili ad ospitare i detenuti stranieri che -pur potendo accedere a misure in esternato tese al reinserimento sociale- sono privi di riferimenti abitativi e/o lavorativi idonei”.

“Molto rilevante” viene considerato anche il dato da cui “emerge chiaramente che nell’ultimo anno, rispetto all’anno precedente, è notevolmente aumentato il numero delle persone detenute con posizione giuridica definitiva, mentre si è notevolmente ridotto il numero di quelle con posizione giuridica non definitiva e mista”.

Maruccia: "Il carcere non sia la risposta a ogni problema"

Anche il procuratore aggiunto Antonio Maruccia, nella sua relazione, si è soffermato sulla situazione nelle carceri. “Essa appare letteralmente drammatica - afferma Maruccia - per tre ragioni: il sovraffollamento di detenuti; la carenza del personale; per i reati e le situazioni di illiceità che si riscontrano nell’ambiente penitenziario".

“In tutti gli istituti del distretto il personale di polizia penitenziaria - rimarca Maruccia - è assolutamente insufficiente al pari delle altre figure professionali indispensabili per le attività di trattamento. La direzione distrettuale antimafia di Lecce denuncia a chiare lettere il fallimento della funzione carceraria posto che i capi e gregari dei clan, una volta scarcerati, dopo periodi, anche lunghi, di pena, ritornano più e meglio di prima, al centro delle attività criminali nel nostro territorio”.

Maruccia denuncia come “anche all'interno del carcere sembra accentuarsi, ancora di più, quella situazione di diseguaglianza che caratterizza tanti ambiti della nostra società”. “A fronte di boss e vari accoliti dei gruppi criminali organizzati che mantengono ed esaltano la loro identità all'interno carcere – prosegue il procuratore generale - vi è una moltitudine di disperati, di emarginati, di psichiatrici, di tossici, di malati che perpetuano la loro condizione di esclusione e sono così -due volte- vittime della incapacità del sistema - carcerario ed extra carcerario - di dare risposte adeguate ai problemi di questa umanità che spesso - anche noi! - preferiamo rimuovere dal nostro quotidiano”.

“La magistratura di sorveglianza del Distretto – prosegue - assicura un impegno davvero encomiabile e sento di rivolgerle un ringraziamento molto sentito. Ma essa è in una condizione di difficoltà strutturale, qui come in tutto il territorio nazionale. Occorrono politiche criminali che non facciano del carcere la risposta ad ogni problema. In realtà, risorse, personale, mezzi adeguati sono indispensabili per la giustizia, non solo per il carcere”.

