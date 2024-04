Debitore totalmente incapiente: tribunale cancella debiti per 550mila euro

BRINDIS - Il tribunale di Brindisi ha cancellato tutti i debiti, per un importo totale pari a circa 550mila euro, nei confronti di un debitore totalmente incapiente. Il decreto di esdebitazione è stato emesso dal giudice Stefano Sales, su richiesta dell’avvocato Vittoria Tornese, esperta in diritto civile nello studio legale De Francesco.

A tale procedura è possibile accedere una sola volta ed è rivolta a quei soggetti che, in quanto totalmente incapienti, non possono neppure in minima parte restituire il debito accumulato. Il giudice ha accolto la domanda e concesso l’esdebitazione anche sulla base del lavoro svolto dal professionista nominato in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, il commercialista Marco Botrugno.

Liberato da tutti i debiti pregressi, il debitore potrà avere un nuovo accesso al credito, anche in virtù della cancellazione dalla Centrale dei rischi e dal Crif, con possibilità di una nuova reale ripartenza nell’ambito della propria vita professionale e personale.

