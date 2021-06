Decesso camionista: salma restituita alla famiglia, fissati i funerali

SAN PIETRO VERNOTICO - Restituita alla famiglia la salma del 38enne sampietrano Carlo Staiani deceduto nella serata di venerdì 25 giugno scorso mentre era alla guida di un'autocisterna. Domani, martedì 29 giugno, alle 17, presso la chiesa Madre in piazza del Popolo, a San Pietro Vernotico, si svolgeranno i funerali. Il camionista è stato colto da malore sulla strada provinciale 79 che collega Brindisi a Tuturano. Il mezzo pesante è finito fuori strada fermandosi nella campagna. Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 che ha portato il 38enne al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi ma nulla hanno potuto fare i medici per riportarlo in vita.

Lascia moglie e due figlie. La procura di Brindisi, rappresentata dal pubblico ministero di turno Raffaele Casto, aveva disposto un esame diagnostico sulla salma che è stato eseguito nella giornata di oggi. La causa del decesso risiederebbe in un attacco cardiaco. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia locale di Brindisi.