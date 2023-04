Ostuni: ex sindaco ed ex consiglieri incandidabili, ma decreto non immediatamente esecutivo

OSTUNI - Il tribunale di Brindisi ha emesso un decreto di incandidabilità nei confronti dell’ex sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, e di due ex consiglieri comunali, Francesco Beato e Giuseppe Corona, già assessore dal luglio del 2019 al maggio del 2021, ma il provvedimento non è immediatamente esecutivo. I tre potranno candidarsi alle elezioni amministrative in programma il prossimo 14 e 15 maggio nella Città Bianca.

Il pronunciamento odierno rientra nell’iter avviato nel dicembre 2021, con il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Ostuni firmato dal presidente della Repubblica Mattarella, su proposta del ministero dell’Interno, per infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività amministrativa. Il 28 marzo 2022 il prefetto di Brindisi firmò inoltre una nota in cui chiedeva che nei confronti dei tre ex amministratori fosse intrapreso un procedimento finalizzato alla declaratoria di incandidabilità. Guglielmo Cavallo, difeso dall’avvocato Pietro Quinto, e i due ex consiglieri, assistiti dal legale Giovanni Zaccaria, si sono quindi opposti all’istanza di incandidabilità. Questa è stata affermata nei confronti dell’ex sindaco Cavallo "per una sorta di responsabilità oggettiva - dichiara l’avvocato Pietro Quinto - poiché si contesta una omissione di controllo sulle criticità rilevate nella gestione amministrativa del Comune di Ostuni”.

Nel commentare la notizia, l’avvocato Quinto evidenzia “che è ancora aperto il contenzioso sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di Ostuni, attualmente all’esame del Consiglio di Stato”, dopo che il Tar, lo scorso gennaio, ha respinto i ricorsi degli ex amministratori. Sulla incandidabilità, nel preannunciare il reclamo alla Corte d’Appello di Lecce, l’avvocato Quinto rileva “che non vi sono contestazioni specifiche nei confronti dell’ex sindaco Cavallo, ma solo l’affermazione circa presunte omesse iniziative da parte della sua amministrazione, circostanza che però trova obiettiva smentita nel fatto che proprio Cavallo, nel breve periodo della sua gestione amministrativa e dopo avere ereditato una situazione abbastanza complessa, assunse opportune iniziative per evitare qualsiasi condizionamento o infiltrazione di gruppi malavitosi, arrivando addirittura a far dimettere degli amministratori incisi da contestazioni personali”. Il tribunale, come detto, ha inoltre dichiarato la incandidabilità degli ex amministratori Francesco Beato e Giuseppe Corona, ai quali sono state contestate specifiche responsabilità relative ad alcune pratiche amministrative.

L’avvocato Quinto comunque sottolinea “che il decreto emesso dal Tribunale di Brindisi non è immediatamente esecutivo, poiché la pronuncia di incandidabilità, come previsto dal Testo Unico degli Enti locali, deve assumere carattere di definitività attraverso il passaggio in giudicato degli atti giudiziari, la qual cosa significa che allo stato gli amministratori possono essere candidati alle prossime elezioni comunali e regionali”. Cavallo, fra l’altro, aveva già preannunciato di volersi candidare alle elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio. L'ex primo cittadino ha sempre negato di aver ricevuto pressioni dalla criminalità.