Delitto Carvone, la versione di Ferrarese: “Gli ho tolto la pistola e ho sparato per farlo allontanare”

BRINDISI – “Gli ho preso la pistola e ho cominciato a sparare per farlo allontanare. Ho mirato alle gambe. Non volevo ucciderlo”. Nell’aula Molendini del tribunale di Brindisi oggi (martedì 19 dicembre) è stato il giorno di Giuseppe Ferrarese, l’unico imputato per l’omicidio di Giampiero Carvone, il 19enne ucciso la notte fra il 9 e il 10 settembre 2019 davanti alla sua abitazione al rione Perrino. Ferrarese ha fornito la sua versione dei fatti. Il giudice Maurizio Saso, presidente della Corte d’assise, ha incalzato il 27enne, esprimendo forti riserve sul suo racconto. “Lei mi sta raccontando una storia - ha dichiarato il giudice durante l’esame - che non ha una grande logica. Rispettiamo la sua posizione ma cozza con la logica”.

Ferrarese ha risposto alle domande che gli sono state poste dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, da uno dei suoi avvocati difensori, Emanuela De Francesco (assente giustificato l'altro difensore del 27enne, Cosimo Lodeserto), dall’avvocato Giuseppe Guastella, rappresentante di Orlando Carella, unico altro imputato, accusato solo di minacce nei confronti della testimone chiave, e dall’avvocato Marcello Tamburini, che assiste le parti civili, ossia i familiari della vittima, presenti in aula. Ha assistito all’udienza anche Orlando Carella.

La deposizione, preceduta dall’ascolto di un consulente tecnico informatico che ha effettuato un accertamento tecnico sui cellulari, è durata più di due ore. Ferrarese ha fornito la sua ricostruzione di cosa è accaduto quella notte e nelle ore precedenti al rione Perrino, dopo che lo scorso 28 novembre, per la prima volta, aveva ammesso di aver ucciso Carvone. A suo carico pende l’accusa di omicidio aggravato dal fine di agevolare le attività del clan brindisino della Scu capeggiato da Andrea Romano e di porto illegale in luogo pubblico di una pistola calibro 7,65.

Il colpo di fucile in piazza

Ferrarese si presenta in aula con un giubbino nero. Il suo racconto parte dalla sera del 9 settembre, quando in una piazzetta del rione Perrino viene esploso un colpo di fucile nell’ambito della vicenda riguardante il furto di una Lancia Delta, collegata all’omicidio di Giampiero Carvone. L’imputato racconta che si trovava in quella piazza insieme al suo amico C.M., quando sono arrivati tre individui a bordo di un’auto. Due di loro si avvicinano a C.M. dicendogli: “Cugi da te non me l’aspettavo”. Ferrarese interviene in difesa del suo amico. “Come mi sono avvicinato mi hanno detto – riferisce il 27enne – ‘tu non c’entri niente’”. Ne scaturisce una colluttazione al culmine della quale una delle tre persone arrivate in auto esplode un colpo di fucile in aria.

Questo episodio e un presunto tentativo di estorsione ai danni del papà di Giampiero Carvone (reato riqualificato poi in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con proscioglimento degli imputati per difetto di querela) sono al centro di un altro procedimento già definito in appello, di cui si attende il pronunciamento della Corte di Cassazione.

Il furto della Lancia

Tutto parte dal furto di una Lancia Delta commesso dallo stesso Giampiero Carvone in quei giorni. Questo l’argomento di un confronto fra il 19enne e Giuseppe Ferrarese che dopo la mezzanotte fra il 9 e il 10 settembre avviene davanti all’ingresso secondario della palazzina in cui risiede la famiglia Carvone, in via Tevere.

“Giampiero mi ha detto che aveva fatto questo furto – racconta Ferrarese – ma non mi ha detto insieme a chi”. Carvone avrebbe raccontato a Ferrarese anche della reazione dei proprietari dell’auto, che si sarebbero recati in casa del padre (Piero Carvone) chiedendogli una sorta di risarcimento dei danni subiti dalla Lancia Delta, coinvolta in un incidente subito dopo il furto. Nella movimentata sera del 9 settembre gli stessi proprietari della Lancia avrebbero “scritto un messaggio a Giampiero – riferisce Ferrarese – chiedendogli di scendere, ma lui non è sceso perché stava mangiando”.

La ricostruzione dell’omicidio

Da quanto riferito da Ferrarese, Carvone quella notte gli chiese di rubare insieme a lui dei pezzi di un’auto simile alla Delta, per rimediare al danno. “Ma io ho rifiutato – dichiara Ferrarese – perché non volevo averci nulla a che fare”. Da qui sarebbe nata la discussione. “Dopo il mio rifiuto – riferisce Ferrarese – Carvone mi ha detto: ‘Sta nchiuanu, mo scendo”. Il 19enne avrebbe quindi raggiunto il suo appartamento per poi scendere subito dopo. Ferrarese, stando al suo racconto, si trovava ancora lì, sul retro dello stabile, collegato all’ingresso principale tramite un piccolo tunnel. “Quando è sceso e ha girato l’angolo – racconta l’imputato – ho visto una parte della pistola carica che spuntava dalla cintola. Gli ho dato un pugno sulla guancia sinistra. Lui si è stordito. Gli ho preso la pistola e ho cominciato a sparare per farlo allontanare. Ho sparato mirando alle caviglie. Lui camminava a zig zag. All’altezza del portone c’era un marciapiede rialzato. L’ha urtato, è caduto e mentre stavo sparando l’ho colpito in testa”. Poi Ferrarese racconta di essere fuggito a piedi verso il maxi cinema Andromeda, al rione Bozzano, e di essersi liberato della pistola sottratta, a suo dire, a Carvone, gettandola in un cassonetto nei pressi del ponte di via Martiri delle Fosse Ardeatine.

Le riserve del giudice

Ma questa versione dei fatti non convince il giudice. “Se Carvone si stava allontanando – chiede Maurizio Saso - perché sparava ancora? Lei descrive una sequenza poco logica. Lei mi sta raccontando una storia che non ha una grande logica. Rispettiamo la sua posizione ma cozza con la logica”.

Smentiti testimone chiave e cillaboratori di giustizia

Nell’inchiesta hanno avuto un ruolo decisivo le rivelazioni di una giovane brindisina. Si tratta della testimone chiave che ha smentito l’alibi fornito da Ferrarese agli investigatori. Ascoltato dalla Squadra Mobile, il 27enne infatti riferì che la notte dell’omicidio si trovava presso l’abitazione della ragazza e da lì avrebbe sentito esplodere dei colpi di arma da fuoco. Ferrarese avrebbe quindi chiesto alla giovane di confermare tale racconto, nel caso in cui fosse stata ascoltata dalla polizia. Oggi il 27enne cambia versione. “Mi sono fidanzato con quella ragazza – dichiara – solo nel novembre 2019 (tre mesi dopo l’omicidio, ndr). All’epoca dissi che la notte dell’omicidio avevo dormito da lei, ma non avevo nessuna garanzia che avrebbe confermato questa dichiarazione”. Quando il giudice gli fa notare di essere “un po’ spericolato nelle sue dichiarazioni”, Ferrarese risponde: “Avevo paura”.

Il 27enne dice di non aver mai detto a nessuno dell’omicidio. Smentisce quindi il racconto della supertestimone e i verbali dei collaboratori di giustizia che hanno invece raccontato di aver appreso da lui delle sue responsabilità nel delitto. Fra questi anche il 49enne Emanuele Guarini, che di recente ha riferito che il 27enne si sarebbe autoaccusato durante una conversazione nel carcere di Lecce.

Le ferite sulla mano

Ferrarese ha cambiato versione anche riguardo all’origine di una ferita sulla mano destra. Ascoltato dalla polizia poco dopo l’omicidio, il 27enne disse di essersela procurata durante la colluttazione culminata con la fucilata nella piazzetta al rione Perrino. Oggi ha invece dichiarato di essersi ferito alla mano mentre sottraeva a Carvone la sua pistola. Farrarese ha dichiarato che nessuno sapeva di questa circostanza. Ma in realtà la testimone chiave, come fa notare la pm Carmen Ruggiero, ha raccontato di essersi accorta di una manica della maglia tirata sulla mano per coprire dei graffi che Ferrarese, per sua stessa ammissione, si era procurato durante il confronto con Carvone.

“Se non hai detto a nessuno di quei tagli – chiede il magistrato rivolgendosi all’imputato – come faceva la ragazza a saperlo? Forse l’hai detto tu a lei?”. Risposta di Ferrarese: “Non lo so”. Carmen Ruggiero chiede inoltre all’imputato se conosce un certo Davide, il cui nome è spuntato durante le indagini. Anche in questo caso risposta negativa da parte di Ferrarese, che afferma di non conoscere questa persona.

Il perché delle ammissioni

A domande del giudice sul perché abbia deciso di fare queste ammissioni, Ferrarese ha risposto: “Perché non riesco a stare bene”. “Non riesco a guardare in faccia nessuno. Non vivo bene. Quando ho visto il padre di Giampiero piangere mi sono sentito male. Ho sentito un grande peso sulla coscienza. Ho preso decisione per togliermi questo peso”.