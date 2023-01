In giro con un coltello e al volante senza patente: denunciate due persone

CEGLIE MESSAPICA - Uno se ne andava in giro con un coltello. L’altro era alla guida senza patente e senza assicurazione. Due persone sono state denunciate a piede libero a seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, nel territorio di Ceglie Messapica.

Due, dunque, i denunciati. Un 40enne di San Michele Salentino è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri custodito all’interno della tasca del giubbotto. L’arma è stata sottoposta a sequestro. Un 69enne di San Michele Salentino è stato invece sorpreso alla guida di un’autovettura senza patente di guida perché già ritirata. Il veicolo era inoltre sprovvisto anche di copertura assicurativa Rca. Per questo p stato sottoposto a sequestro amministrativo per la confisca;

E’ stato infine segnalato un 22enne di Carovigno, che viaggiava a bordo di un’autovettura in qualità di passeggero, trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish, sottoposta a sequestro.

Sono stati controllati 21 automezzi e identificate 29 persone, controllate 17 persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, eseguite diverse perquisizioni, controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada.