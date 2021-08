Coltivazione di canapa indoor: incastrati dall'analisi dei telefonini

CAROVIGNO – Si sarebbero attrezzati per la coltivazione indoor di diversi esemplari di canapa indiana. Due donno e due uomini, tutti residenti a Carovigno, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni. Le indagini sono partite dall’arresto in flagranza di reato di una dei 4 indagati, un 42enne, avvenuto lo scorso 27 luglio, quando la donna fu trovata in possesso di 866 grammi di marijuana. Nell’ambito di ulteriori accertamenti, i carabinieri hanno esaminato i dati digitali estrapolati dai telefoni cellulari della stessa e degli altri 3 indagati (un’altra 42ene e due 24enni), svelando l’esistenza di un’organizzazione in possesso di specifica attrezzatura impiegata per la coltivazione indoor di diversi esemplari di canapa indiana e per la produzione di ingenti quantitativi di marijuana. La denuncia a piede libero è accompagnata dalla richiesta di misura cautelare.