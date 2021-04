Veicoli sotto sequestro: denunciati cinque custodi giudiziali nel Brindisino

Si intensificano i controlli dei carabinieri sulle persone alle quali sono stati affidati in custodia giudiziale dei beni sottoposto a sequestro. Altre cinque persone sono state denunciate a piede libero nelle ultime 24 ore. Un 35enne di Carovigno, a seguito di una serie di accertamenti dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, dovrà rispondere dei reati di peculato, sottrazione di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro. In particolare, i militari hanno riscontrato che l’uomo, in qualità di custode di un veicolo sottoposto a sequestro, ha violato i prescritti obblighi facendone perdere le tracce. I carabinieri della compagnia di Brindisi hanno invece denunciato un 28enne, un 54enne, un 60enne e una 45enne, poiché, in qualità di custodi giudiziari di veicoli sottoposti a sequestro, hanno violato i prescritti obblighi.