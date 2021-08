Batterie rubate erano dotate di gps: trovate in casa di due brindisini

I carabinieri recuperano sette batterie per impianti fotovoltaici rubate in un centro commerciale di Mesagne

BRINDISI –Forse non sapevano che le batteria per impianti fotovoltaici sono dotate di sistema Gps. Sono stati denunciati per ricettazione un 60enne e un 71enne residenti a Tuturano, trovati in possesso di sette batterie rubate lo scorso 16 agosto da un centro commerciale di Mesagne. I carabinieri della stazione di Tuturano si sono recati nella giornata di ieri (venerdì 20 agosto) presso le abitazioni dei due indagati. Il 60enne è stato trovato in possesso di tre batteria. Le altre quattro, invece, si trovavano nell’abitazione del 71eenne Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.