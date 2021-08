Prima la lite fra minori, poi intervengono le famiglie: 4 denunce per rissa

FASANO - Una lite fra ragazzini è sfociata in una rissa che ha coinvolto i familiari dei minori coinvolti, con tanto di reciproci tamponamenti a bordo di auto. Si sono vissuti momenti di grande tensione nel pomeriggio di sabato (31 luglio) in località Cocolicchio, nel territorio di Fasano. Qui è scoppiato un violento parapiglia fra adulti e minori, scaturito verosimilmente da dissidi per futili motivi, sempre fra minori.

Dunque nel pomeriggio di sabato è avvenuta una sorta di resa dei conti fra le due famiglie coinvolte, che hanno reciprocamente danneggiato le proprie auto, dopo aver provocato dei tamponamenti. Sul posto si sono recati i carabinieri della Sezione operativa della locale compagnia, che a conclusione di accertamenti investigativi hanno denunciato un 43enne, una 37enne, un 40enne e un minore, tutti del posto. Il 43enne e la 40enne hanno riportato alcune lesioni al volto non refertate.