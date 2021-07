Controlli e perquisizioni a tappeto: sette persone nei guai per droga

Sette persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Uno se ne andava in giro con un coltello. Un altro con una tenaglia di ferro. E’ di quattro denunce e piede libero e sette segnalazioni all’autorità amministrativa il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato a Ceglie Messapica dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.

Le denunce

Un 46enne di San Vito dei Normanni, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un ciclomotore rubato a San Vito dei Normanni. A cederglielo sarebbe stato un 55enne di San Vito dei Normanni, che avrebbe inoltre violato l’obbligo di dimora. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.

Un 50enne di origine albanese, residente a Mesagne, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato sorpreso con un coltello a serramanico, con lama lunga 6 centimetri, posto all’interno di un vano portaoggetti. L’arma è stata sottoposta a sequestro.

Un 41enne di San Michele Salentino, fermato nei pressi di un Istituto scolastico, è stato trovato in possesso di una tenaglia in ferro, occultata nella tasca anteriore della felpa indossata, senza addurre una giustificazione. L’arnese è stato sottoposto a sequestro.

Le segnalazioni

Sono stati segalati alla prefettura in qualità di assuntori di droga: un 29enne di Carovigno, trovato in possesso di 0,6 grammi di marijuana, occultati nel proprio zaino; un 32enne di Ostuni, trovato in possesso di 1,7 grammi di hashish, occultati all’interno di un pacco di sigarette; un 43enne di Ceglie Messapica trovato in possesso di residui di cocaina, cui è stata inoltre applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida; un 47enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina, occultati nella tasca dei pantaloni; un 57enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 0,35 grammi di cocaina, occultati nella tasca dei pantaloni; un 17enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 4 grammi di marijuana, occultati nei propri indumenti intimi; un 22enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish, occultati nella mano destra.

Complessivamente sono stati eseguiti 7 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione; identificate 47 persone, controllati 34 automezzi ed effettuate 11 perquisizioni.