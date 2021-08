Perquisizione in casa, trovata cocaina: denunciati un uomo e una donna

LATIANO - A Latiano, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, nell’ambito di specifico servizio di polizia giudiziaria, hanno denunciato in stato di libertà un 54enne e una 49enne entrambi del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, nel corso di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 1,80 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, la somma di 23 euro e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.