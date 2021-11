Ruba 150 euro da un registratore di cassa: individuato dai carabinieri

BRINDISI – Ha approfittato della momentanea assenza del titolare, per arraffare le banconote dal registratore di cassa. I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato a piede libero un 35enne del posto, per il reato di furto aggravato. L’indagato avrebbe rubato una somma pari a 140 euro in contanti. Gli stessi militari si sono recati all’interno del negozio.