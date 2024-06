G7: "Ancora ritardi nella sistemazione logistica del vigili del fuoco"

BRINDISI - Si registrano ancora difficoltà nella situazione alloggiativa di vigili del fuoco che stanno operano in provincia di Brindisi, in occasione del G7. Nei giorni scorsi i sindacati hanno denunciato le condizioni di grave disagio in cui versa il personale. Oggi interviene anche il segretario regionale Puglia della Federdistat Vvf Cisal, Antonio Tragni. Attraverso una missiva inviata al sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ed ai vertici nazionali e regionali del Corpo dei Vigili del Fuoco.

“Ci viene segnalato dal personale che a distanza di diverse ore dall’inizio dell’evento di carattere mondiale denominato ‘G7’, che interessa il Comando di Brindisi- scrive Tragni - persistono ritardi sulla sistemazione logistica dei lavoratori”.

“Duole constatare purtroppo, che ai nostri vigili del fuoco impiegati nella provincia di Brindisi – prosegue Tragni - non sono stati garantiti i requisiti minimi di vivibilità e salubrità per svolgere il servizio d’istituto nel miglior modo di decenza e decoro”.

“Si chiede pertanto - conclude - un urgente e immediato intervento al fine di garantire al nostro personale quella dignità Lavorativa meritata sul campo con dedizione e onore”.

