Auto vendute "in nero" per sei anni: titolare di concessionaria evasore totale

Dal 2016 al 2022 avrebbe venduto 1.642 totalmente “in nero”. Il titolare di una concessionaria d’auto della provincia di Brindisi avrebbe nascosto al fisco ricavi per quasi quattro milioni di euro. L’uomo è stato denunciato a piede libero a seguito di un’indagine condotta dai finanziari del Gruppo di Brindisi. Da quanto accertato dagli investigatori, l’uomo non avrebbe presentato le prescritte dichiarazioni dei redditi per sette anni, risultando evasore totale.

L’accurata attività ispettiva, finalizzata a ricostruire il volume d’affari della ditta derivante dalle vendite delle auto, è stata particolarmente complessa in quanto il soggetto, negli anni, non avrebbe mai istituito le previste scritture contabili. I ricavi completamente occultati al fisco sarebbero pari a quasi 4 milioni di euro.

Le irregolarità sono state segnalate ai competenti Uffici Finanziari per i conseguenti recuperi a tassazione e l’irrogazione delle relative sanzioni. Per tali condotte, il titolare della è accusato del reato di omessa presentazione delle relative dichiarazioni fiscali.

“Contrastare l’evasione fiscale - rimarca la Finanza in una nota stampa - vuol dire contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (‘pagare tutti per pagare di meno’)”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui