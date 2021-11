Coppia di brindisini "dà spettacolo" nel centro di Lecce: denunciati

LECCE – La lite è andata avanti per ore e anche all’arrivo della polizia gli animi non si sono placati con facilità. Una vera e propria scenata che, di certo, non poteva passare inosservata, visto che era da poco trascorsa la mezzanotte di un venerdì sera a Lecce, nel pieno di piazza Sant’Oronzo, fra il viavai continuo di passanti e a pochi metri da diversi locali della movida. Tale il trambusto, che qualcuno ha deciso di porre fine alla faccenda, chiamando il 113, prima che accadesse qualcosa di grave.

Alla fine, i guai li hanno patiti entrambi, una coppia di conviventi, in trasferta dalla vicina Brindisi a Lecce, per una serata che, magari, doveva essere nelle intenzioni di spensieratezza e che invece si è trasformata in un incubo. Si tratta di un uomo di 45 anni e della compagna 42enne che sono stati “pizzicati” dai poliziotti delle volanti nel vivo di uno di quegli alterchi epocali, alimentato dai fumi dell’alcool che, di certo, non aiutano ad arrivare da soli a più miti consigli.

Con molta difficoltà i poliziotti sono riusciti ad addomesticarli e a condurli negli uffici della questura per identificarli e per ulteriori accertamenti. E, tanto per iniziare, a entrambi è stato redatto un verbale amministrativo per ubriachezza molesta, che comporta sanzioni da 59 a 309 euro. Ma non è tutto. Tutt'e due, infatti, sentito il pubblico ministero di turno, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel caso dell’uomo, inoltre, è scattata l’indagine d’ufficio per maltrattamenti verso la compagna. Quest’ultima, per il momento sembra che non abbia comunque deciso di sporgere denuncia nei confronti dell’uomo, almeno nell’immediatezza. Insomma, una notte brava in cui si possono solo immaginare parole e gesti anche una volta arrivati all’interno degli uffici di polizia.