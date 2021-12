Danneggia muretti a secco dei vicini e ostruisce la strada: denunciato

OSTUNI – Ha danneggiato i muretti a secco di alcune abitazioni, rendendo la strada quasi impraticabile. I carabinieri hanno identificato il presunto autore di un insensato gesto avvenuti ieri mattina (sabato 4 dicembre sulla strada provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica, nell’agro della Città Bianca. L’uomo avrebbe danneggiato parti di manufatti di villette confinanti con il suo domicilio, per poi dileguarsi. Sul posto, allertati dalle vittime, si sono subito recati i carabinieri della stazione di Ostuni, unitamente alla Polizia Locale. La strada è stata messa in sicurezza e la viabilità ripristinata. Il 52enne è stato denunciato a piede libero per i reati di danneggiamento e blocco stradale.