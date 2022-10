Dj set disturba il vicinato: la polizia denuncia il titolare di un locale

SAN PIETRO VERNOTICO - Dj set e console in orario non consentito e con qualche decibel di troppo. Il titolare di un locale situato nel centro di San Pietro Vernotico è stato denunciato a piede libero per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Questo l’esito di un controllo effettuato da personale della Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Brindisi, con la collaborazione degli esperti dell’'Arpa Brindisi. In particolare sono state effettuate delle rilevazioni fonometriche per disturbo della quiete pubblica a carico di alcuni esercizi commerciali con licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Tali rilevazioni hanno fatto emergere il superamento dei limito consentiti da parte di un esercizio commerciale, il cui titolare è risultato sprovvisto della prescritta valutazione di impatto acustico (Via).

Ulteriori controlli presso altri locali, ubicati al di fuori del centro storico, hanno permesso di rilevare la diffusione esterna di musica tramite casse acustiche posizionate all’interno dell’esercizio pubblico in assenza di Via e di elevare sanzioni amministrative pari a 1000 euro a carico del titolare che sarà, altresì, segnalato al Suap di quel Comune ai fini dell’adozione di un provvedimento di sospensione della Scia per abuso del titolo.

Sempre nel corso di questi controlli, il personale dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Brindisi ha rinvenuto alcuni grammi di marjuana e hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti.