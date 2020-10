Depredava le case di campagna: la refurtiva trovata nella sua abitazione

VILLA CASTELLI – Parte del bottino di una serie di razzie nelle campagne, si trovava nella sua abitazione. Un 43enne di Villa Castelli è stato denunciato a piede libero per il reato di furti in abitazione continuati. I carabinieri della locale stazione sono giunti sulle sue tracce a seguito della denuncia querela sporta da un 76enne di Grottaglie (Taranto) e da un 28enne e un 87enne, entrambi di Villa Castelli. I furti sono stati perpetrati fra il 22 agosto e il 6 ottobre 2020. Nella casa dell’indagato i carabinieri hanno trovato: infissi in ferro, vasellame e porcellane da cucina, attrezzi agricoli e biciclette. La refurtiva recuperata è stata sottoposta a sequestro.

