Rubano accessori per telefonini: bloccati dai vigilantes

BRINDISI – Superate le casse, sono stati bloccai dagli addetti alla vigilanza. E’ andata male a due autotrasportatori albanesi rispettivamente di 29 e 26 anni, residenti in Svizzera, che ieri (lunedì 15 marzo) hanno tentato di rubare un paio di confezioni di accessori per telefono cellulare, all’interno di un ipermercato di Brindisi. I due hanno rimosso le placche anti taccheggio e dopo aver nascosto la refurtiva si sono diretti verso l’uscita. Al di là delle barriere delle casse, però, sono stati bloccati falla vigilanza e trattenuti sul poso fino all’arrivo dei carabinieri della stazione di Brindisi-Casale. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata restituita al responsabile del punto vendita.