Alla guida senza patente perché revocata: denunciato

FASANO - I carabinieri della compagnia di Fasano, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno denunciato un 33enne del luogo, per guida senza patente. L’uomo, controllato in una via del centro abitato alla guida di un’autovettura, è risultato sprovvisto di patente di guida, poiché revocata.

Nel complesso, i carabinieri hanno controllato 27 veicoli e identificato 81 persone, di cui 14 di interesse operativo.