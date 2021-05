Dopo lite in famiglia, rifiuta di dare le proprie generalità: denunciata

VILLA CASTELLI - A Villa Castelli, i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 46enne di Ceglie Messapica, per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. In particolare, la donna, a seguito di un intervento per litigi familiari richiesto da sua madre, si è rifiutata di declinare le proprie generalità e di esibire il documento di riconoscimento ai militari.