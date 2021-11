Non comunica il trasferimento di due fucili: denunciato 69enne

SAN MICHELE SALENTINO – Aveva trasferito due fucili legalmente detenuti, senza comunicarlo. Per questo un 69enne di San Michele Salentino dovrà rispondere del reato di trasferimento delle armi in luogo diverso da quello indicato in precedenza alle autorità di polizia. L’uomo è stato denunciato a piede libero nell’ambito di controlli nei confronti dei detentori di armi comune da sparo effettuati dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni Le armi sono state sottoposte a sequestro.