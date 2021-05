Minacce di morte nel parcheggio dell’ospedale: una denuncia

BRINDISI - E’ culminata in una denuncia a piede libero una lite che si è verificata ieri mattina (lunedì 24 maggio) nel parcheggio antistante all’ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione Volanti della questura di Brindisi, su richiesta di un cittadino che ha riferito di essersi imbattuto in un individuo con il quale aveva avuto un alterco, al termine del quale era stato minacciato di morte. Due pattuglie si sono subito recate sul posto, individuando come presunto responsabile delle minacce il 33enne O.E., già noto alle forze dell’ordine, residente a Tuturano. Per questo dovrà rispondere del reato di minacce aggravate.