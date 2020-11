Mezzo rottamato senza autorizzazione: denunciato il proprietario

Una denuncia e una segnalazione all’autorità amministrativa. Questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di Fasano.

Un 55enne, in qualità di custode di un autoveicolo di proprietà sottoposto a sequestro disposto dall’autorità amministrativa, ha violato i prescritti obblighi, rottamando il mezzo in assenza di autorizzazione. Un 23enne è stato segnalato per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Il giovane, nel corso di un controllo in una via dentro abitato, è stato trovato in possesso di 1,1 grammi di marijuana, occultati in una tasca del giubbotto, sottoposti a sequestro. Complessivamente sono stati controllati 91 veicoli e identificate 114 persone, di cui 19 di interesse operativo.