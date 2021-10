In giro con cinque involucri di marijuana: denunciato un uomo

BRINDISI – Se ne andava in giro con cinque involucri di marijuana. Un 31enne senza fissa dimora è stato denunciato a piede libero, per detenzione di sostanze stupefacenti, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi. I militari hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale, trovandolo in possesso di 7,75 grammi di sostanza stupefacente e 5 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il 31enne è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.