Si sbarazza di un veicolo sottoposto a sequestro: denunciato

TORRE SANTA SUSANNA - I carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, nell’ambito di specifico servizio di controllo ai soggetti nominati custodi di veicoli sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 61enne del luogo, per sottrazione di cosa sottoposta a sequestro. In particolare, a seguito di un controllo è stato accertato che l’uomo si è disfatto di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in data 26 aprile 2008, affidatogli in custodia giudiziale.