Hascisc nel marsupio e marijuana in casa: un giovane nei guai

ORIA - Se ne andava in giro con 1,3 grammi di hascisc. In casa nascondeva anche 8 grammi di marijuana. Un 26enne di Ora è stato denunciato a piede libero a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri della locale stazione e della Radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sia l’hascisc che una somma pari a 185 euro erano nascosti in un marsupio. Dopo i controllo in strada i militari si sono recati presso la sua abitazione, dove hanno trovato 3.500 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto celato nella sua camera da letto. Quanto rivenuto è strato sottoposto a sequestro.