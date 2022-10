Minorenne beve alcool e si sente male: denunciato titolare di un locale

OSTUNI – Avrebbe venduto delle bevande alcoliche a una 16enne che proprio a causa dei fumi dell’alcool cadde a terra, procurandosi varie ecchimosi. A distanza di tre mesi dall’episodio, è stato denunciato a piede libero il gestore di un locale situato in località Rosa Marina, sul litorale di Ostuni. L’uomo dovrà rispondere del reato di somministrazione o vendita di bevande alcoliche a minori di 16 anni. Gli accertamenti investigativi sono stati effettuati dal personale della Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Brindisi. Si sono occupati della vicenda anche gli agenti del commissariato di Ostuni.

Le indagini sono partite lo scorso mese di luglio, quando la minorenne, residente in provincia di Bari, venne soccorsa da personale del 118. La malcapitata si trovava nei pressi dell’esercizio commerciale in questione. La rovinosa caduta le provocò vistose ecchimosi al volto e sul corpo. Da lì fu trasportata in ospedale per le cure del caso. I poliziotti hanno potuto ricostruire l’accaduto tramite la visione delle immagini riprese dalle telecamere della zona, fino a “cristallizzare l’ipotesi di reato summenzionata - si legge in una nota della questura - e che vedeva coinvolti due minori di anni sedici”.

Alla luce dunque degli elementi acquisiti dagli investigatori e “in considerazione della reiterazione nella violazione”, l’esercente è stato denunciato all’autorità giudiziaria, “con specifica richiesta di valutare, ai fini del contrasto del fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, così come previsto dall’articolo 689 del codice penale, l’applicazione della sospensione dell’attività per mesi tre”. La polizia ha inoltre inflitto sanzioni amministrative per lo stesso esercizio commerciale per aver somministrato bevande alcoliche a minore di anni 18 ma maggiore di 16 e per non aver predisposto precursori e tabelle alcolemiche.