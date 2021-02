Si appropria di due portabici e non versa i soldi: denunciato per truffa

ORIA – Solitamente nelle truffe online è il venditore a ingannare l’acquirente. In un episodio avvenuto a Oria, invece, i ruoli si sono invertiti. Un 39enne di Vittoria (Ragusa) si è infatti dileguato dopo essersi appropriato di due portabici messi in vendita, su un sito commerciale, da un 36enne di Oria. La somma di 45 euro pattuita, infatti, non è mai arrivata sul conto della vittima, che ha sporto querela presso la locale stazione dei carabinieri. I militari, dopo una serie di accertamenti investigativi, sono risaliti al presunto autore della truffa e lo hanno denunciato a piede libero.