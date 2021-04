Cucina a gas in vendita: venditore riscuote 150 euro e sparisce

Denunciato per truffa un 46enne che aveva pubblicato un annuncio di vendita su Subito.it. Raggirato un 40enne di Torchiarolo

TORCHIAROLO – Ha incassato la somma, ma la merce non è mai arrivata all’acquirente. E’ stato denunciato per truffa un 46enne di Roma che tramite il sito “Subito.it” ha messo in vendita una cucina a gas, al presso di 150 euro. Un 40enne di Torchiarolo ha versato la somma richiesta mediante transazione su carta prepagata postepay intestata al presunto truffatore. Resosi conto del raggiro, ha sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione, che hanno subito avviato le indagini.