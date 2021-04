Rifiuta di dare le proprie generalità e offende i carabinieri: denunciato

CELLINO SAN MARCO – I carabinieri della stazione di Cellino San Marco hanno denunciato in stato di libertà un 57enne del posto, per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. L’uomo, controllato nell’ambito di un servizio per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19, dapprima si è rifiutato di fornire le proprie generalità agli operanti e successivamente li ha insultati verbalmente, offendendone l’onore alla presenza di altre persone.