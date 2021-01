Auto rubata nel suo garage: "L'avevo trovata in campagna"

FRANCAVILLA FONTANA – Aveva nascosto una Fiat Punto rubata all’interno di un garage situato nella periferia di Francavilla Fontana. Un 26enne di Carosino (Taranto) è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, per il reato di ricettazione. Il mezzo, privo di targhe, è di proprietà di un 42enne di San Vito dei Normanni che aveva denunciato il furto lo scorso 14 gennaio, ai carabinieri di San Vito dei Normanni. Nel corso del controllo, il 26enne ha rifiutato inizialmente di consegnare le chiavi del box auto, nella sua disponibilità, ai militari, per poi ammettere di aver rinvenuto il veicolo nelle campagne circostanti e di averlo successivamente trainato nel locale per utilizzarlo come pezzi di ricambio. La macchina è stata restituita al legittimo proprietario.